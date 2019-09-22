التصويت في 118 مركزاً انتخابياً بالخارج اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تستقبل، اليوم، سفارات الدولة وقنصلياتها ومقار البعثات الدبلوماسية حول العالم، أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 واختيار ممثليهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الدورة الانتخابية الرابعة.

وتستمر عملية التصويت خارج الدولة التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الغد، وذلك وفقاً للجدول الزمني للانتخابات، حيث يمتد اليوم الانتخابي للتصويت خارج الدولة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للدول التي توجد فيها المراكز الانتخابية الـ118 المخصصة للناخبين في الخارج.

مشاركة

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن فتح باب التصويت خارج الدولة يهدف إلى ضمان المشاركة الأوسع في العملية الانتخابية، من خلال تمكين مختلف أعضاء الهيئات الانتخابية، بمن فيهم الموجودون خارج الدولة للعمل أو الدراسة أو أي مهام أخرى، من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار ممثلين عنهم يحملون قضاياهم واحتياجاتهم إلى أروقة المجلس.

وقال معاليه إن حرص مواطني الدولة الموجودين في الخارج من أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في العملية الانتخابية انطلاقاً من ولائهم وانتمائهم الوطني، اقتضى توفير كل الاستعدادات لضمان الجاهزية الكاملة للمراكز الانتخابية الـ118 المخصصة للتصويت خارج الدولة في البعثات الدبلوماسية.

وأشاد معاليه بتضافر الجهود بين اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، لما فيه تحقيق جاهزية كل مراكز التصويت المنتشرة حول العالم، وضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير. ويوفر موقع اللجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae المزيد من المعلومات والتفاصيل لأعضاء الهيئات الانتخابية حول عناوين البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، ومراكز التصويت الموزعة على سفارات الدولة ومقار البعثات الدبلوماسية الإماراتية حول العالم، وغيرها من التفاصيل التي تهم الناخبين من آليات وإجراءات التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.

حالات

وحددت اللجنة الحالات التي تسبب بطلان الصوت الانتخابي في التصويت خارج الدولة، بما في ذلك الأصوات المعلقة على شرط، والأصوات التي يثبت فيها أكثر من مرشح واحد، والأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب، والأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، والأوراق التي بها كشط أو شطب وتلك التي لا تتضمن إشارة الإدلاء بالصوت الانتخابي.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.