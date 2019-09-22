منى حماد تشارك المواطنين في الخارج برنامجها

المصدر: دبي - البيان

نظمت منى خليفة حماد، المرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة دبي، أول لقاء إلكتروني عبر الإنترنت مع شريحة من الشباب الإماراتي في كل من المملكة المتحدة وإسكتلندا واليابان، وذلك لتعريفهم ببرنامجها الانتخابي الذي يتطرق لجملة من القضايا المهمة التي تلامس شريحة كبيرة من المواطنين ومن فئة الشباب أيضاً والاستماع إلى مداخلاتهم والرد على استفساراتهم كافة.

وقالت حماد: «جمعنا أبناؤنا من الشرق والغرب، وتخطينا القارات في لقاء إلكتروني ضم شريحة من الشباب المواطنين، لنوصل برنامجنا الانتخابي والاستماع إلى مداخلاتهم والرد على أسئلتهم، حيث من الضروري جداً مشاركة كل من هو خارج الدولة، فهم جزء منا مهما بعدت المسافات، فمشاركتهم في الانتخاب حق شخصي وواجب وطني وصوتهم أمانة».

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنفذها حماد للقاء بالناخبين في إمارة دبي، مؤكدةً أنها تسعى إلى عرض محاور برنامجها الانتخابي وشرحه لتمكين الناخبين من الاطلاع على البرنامج ومناقشتها في مضمونه، وتعزيز مبدأ إتاحة الاقتراع لجميع المواطنين المدرجين على القوائم، بمن فيهم المبتعثون خارج الدولة الذي تعتبره حقاً من حقوقهم.