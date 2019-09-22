شرطة رأس الخيمة تناقش استعدادات تنظيم الانتخابات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، المدير العام للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز خدمات المرور والترخيص، بحضور العميد سالم سلطان الدرمكي، نائب المدير العام، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات ورؤساء الأقسام والأفرع، بهدف مناقشة آلية تأمين عملية تنظيم الانتخابات الوطنية.

وأكد المدير العام للعمليات المركزية أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة وحثيثة من اللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام، حريصة كل الحرص على تنظيم الانتخابات، باعتباره أكبر حدث على مستوى الدولة، متمنياً للمعنيين التوفيق بما يعزز سمعة ومكانة دولة الإمارات عالمياً ووزارة الداخلية في رعاية وتأمين الحدث، وإظهار مستوى الخدمات الشرطية المتميزة، من خلال جودة التأمين وحسن التنظيم والعمل بروح الفريق الواحد للخروج بنتائج متميزة وإيجابية.

وتم خلال الاجتماع استعراض كل الخطط والاستعدادات لتنظيم الأحداث من قبل الشرطة، وتم عرض آلية العمل التفصيلية وتحديد الأدوار.