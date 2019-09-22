«زايد للثقافة الإسلامية» تنظم منتدى التسامح الثالث أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تنظم دار زايد للثقافة الإسلامية منتدى التسامح الثالث في الأول من أكتوبر المقبل على مسرح الشيخ زايد بالأرشيف الوطني بأبوظبي، استمراراً لسلسة المنتديات المتخصصة التي تعقدها الدار، وذلك في إطار بناء جسور التواصل الحضاري وترسيخ مفهوم التلاحم المجتمعي.يقام المنتدى هذا العام تحت شعار «دور التسامح في التلاحم المجتمعي»، بمشاركة نخبة من المتحدثين في مجالات التسامح والتلاحم المجتمعي يمثلون جهات حكومية وإعلامية عدة، منها دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية ووزارة تنمية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي وغيرها من الجهات، حيث سيتم استعراض بحوث وأوراق عمل تثري حالة الحوار المجتمعي.

وأشارت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار إلى أن المنتدى يهدف إلى إثراء المحتوى المعرفي والثقافي للتسامح ومناقشة دور قيم التسامح في تحقيق التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم التلاحم المجتمعي من خلال ما يتمتع به أفراد المجتمع من مبادئ وقيم مرتبطة بالهوية الوطنية، إلى جانب مناقشة دور الشراكة المجتمعية في تعزيز التلاحم، وتعميق قيم التسامح والانفتاح لدى مختلف شرائح المجتمع، وإثراء المنصات الإعلامية والرقمية بقيم التسامح والتلاحم المجتمعي.

ويشمل المنتدى جلستين، الأولى بعنوان «قيم التسامح في تحقيق التلاحم المجتمعي»، والثانية تحت عنوان «التلاحم المجتمعي مسؤولية مؤسسية».