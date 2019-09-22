«البنية التحتية» تنفذ 4 مشاريع في رأس الخيمة وأم القيوين بـ 73.2 مليوناً

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

تباشر وزارة تطوير البنية التحتية أعمال إنشاء 4 مشاريع في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين بتكلفة تقديرية بلغت 73.2 مليون درهم، حيث بدأت بتنفيذ مشروع مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة التابع لوزارة الداخلية في رأس الخيمة، فيما تباشر أعمال 3 مشاريع أخرى تضم صيانة مستشفى أم القيوين، وإنشاء مبنى الدفاع المدني بأم القيوين، وصيانة مصلى العيد بمنطقة العريبي في رأس الخيمة.

معايير مستدامة

من جانبه أوضح المهندس راشد المهيري مدير المنطقة الشمالية في وزارة تطوير البنية التحتية لــ«البيان»، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع إنشاء مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة في رأس الخيمة بتكلفة بلغت 44.7 مليون درهم، فيما وصلت نسبة الإنجاز الحالية إلى 10% وسيتم الانتهاء منه في أكتوبر 2020.

وقال إن الوزارة تعتمد في إنشاء المبنى معايير استدامة عالية المواصفات تشمل، استخدام الطابوق الحراري، وإنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، إضافة إلى خط صرف مستقبلي للتوصيل على الصرف العام تخدم كافة مباني المشروع، فيما شملت هذه المعايير أيضاً وحدة سخان شمسي مركزي إضافة إلى السخانات الكهربائية، ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية.

مشاريع متنوعة

وتطرق مدير المنطقة الشمالية في وزارة تطوير البنية التحتية إلى مشروع صيانة مستشفى أم القيوين الكائن بالشارع العام في إمارة أم القيوين، والذي بلغت تكلفته التقديرية 14.7 مليون درهم، فيما وصلت نسبة الإنجاز إلى 90%، وتشمل أعمال المشروع، نظافة الموقع والحفر والردم وأعمال الخرسانة، وأعمال المباني وأعمال البياض والتكسيات والأرضيات وأعمال الأسطح المائلة الخفيفة، وأعمال الدهانات والأعمال الصحية والأعمال الميكانيكية.

وأضاف المهيري إن إنشاء وإنجاز مبنى الدفاع المدني بأم القيوين بلغت تكلفته التقديرية 12.9 مليون درهم، فيما وصلت نسبة إنجازه إلى 41%، ويتكون المشروع من مبنى رئيس و3 مبانٍ خدمية، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ بعض الأعمال الهندسية التي سترفع من كفاءة المباني وتساهم في مواكبة التطور العالمي في الإنشاء، وتضم استبدال دراوي السطح من خرسانة بسمك 15 سنتيمتراً إلى طابوق 20 سنتيمتراً مع زيادة، ما أدى إلى توفير مبلغ سيتم من خلاله رفع الدراوي بمستوى طابوقة واحدة لتغطية الخدمات فوق السطح، والحفاظ على جمالية الشكل المعماري، وإنه تم كذلك إضافة تمديدات للشاحن للسيارات الكهربائية، وجارٍ دراسة استخدام نظام ري ذكي بدلاً من العادي. وبين أن مشروع صيانة مصلى العيد بالعريبي في البريرات برأس الخيمة بلغت تكلفته 898 ألف درهم ووصلت نسبة الإنجاز إلى 80%، ويتضمن المشروع إحلال السور القائم وعمل سور جديد وإنارته.