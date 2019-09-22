حملة بحثية لاختبار المواد المصنعة بتقنية نانو في الاستمطار

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار حملة بحثية تهدف لاختبار كفاءة وفعالية المواد المصنعة بتقنية نانو في عمليات الاستمطار، وذلك من خلال طلعات جوية واختبارات تجرى انطلاقاً من مطار العين الدولي فوق المناطق الشرقية والغربية من الدولة.

وقامت البروفيسورة ليندا زو، الأستاذة في جامعة خليفة، وأحد الحاصلين الثلاثة على منح الدورة الأولى من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، باختبار المكونات الداخلية والغطاء الخارجي النانومتري لحبيبات مواد التلقيح المبتكرة، لقياس فعالية استخدامها كأنوية لعملية تكثيف بخار الماء وتجميع القطرات صغيرة الحجم داخل السحابة.

ويتم إجراء قياسات جديدة لمكونات السحابة باستخدام طائرة خاصة مزودة أجهزة متطورة وفائقة الدقة من قبل المركز الوطني للأرصاد بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات قد أطلقت في بدايات عام 2015، برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، تحت إشراف المركز الوطني للأرصاد، كمبادرة طموح عالمية النطاق، مصمّمة لتشجيع أبحاث الاستمطار، وتسريع الوصول إلى الأمن المائي اعتماداً على التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتطوير.

دعم

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «بفضل الدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تعزيز مكانته العالمية الرائدة في هذا المجال. ونحن سعداء بالتقدم الذي حققه فريق البروفيسورة زو من خلال عمله المبدع في إعداد المواد النانوية المتقدمة والمبتكرة للاختبار الميداني، وإمكانية إنتاجها على نطاق واسع مستقبلاً».

وأضاف: «تؤكد النتائج البحثية المتميزة نجاح المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في اجتذاب مشاركة واسعة من نخبة الخبراء العالميين الرواد للمساعدة على تعزيز الأمن المائي في المناطق التي تعاني شحّ المياه في مختلف أنحاء العالم».

وتعدّ هذه الحملة البحثية جزءاً مهماً من الخطوات التي يجريها المركز الوطني للأرصاد لتنفيذ واختبار فعالية المواد النانوية الجديدة لتلقيح السحب، والمكونة من بلورات ملحية مطلية بطبقة رقيقة نانوية الحجم من جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم. ومن خلال الاختبارات المعملية والتحليلات، تشير النتائج التجريبية التي تم التوصل إليها حتى الآن، إلى تميز هذه المواد المبتكرة بقدرة أكبر بكثير على تحفيز تكاثف بخار الماء.

اختراع

قدمت البروفيسورة زو طلبي براءة اختراع على مستوى العالم في عامي 2017 و2018 إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، لتسجيل تطبيق جديد في تلقيح السحب باستخدام تكنولوجيا نانو التي انتقلت من المختبر نحو التطبيقات واسعة النطاق، واستناداً إلى تجارب إنتاج المواد النانوية التي تقوم بها شركة أمريكية للتصنيع والأبحاث والتطوير.