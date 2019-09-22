«ديكوبيلد» يعرض حلول تقليص نفقات البناء على المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن بدء الأعمال التحضيرية لتنظيم الدورة الثالثة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019» للعام الثالث على التوالي، والذي ستقام فعالياته في قاعة البيت متوحد في الورقاء 4 بإمارة دبي بالفترة من 6 - 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة من جهات وهيئات حكومية وخاصة من العارضين والمصنعين والمقاولين والمتخصصين العاملين في قطاع الإنشاءات الذي يسجل نمواً متزايداً في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد المعرض إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرامية لتحقيق الاستقرار السكني في إطار سعيها الحثيث لإسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم، حيث ستنعقد الدورة الثالثة برعاية حكومية من بلدية دبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان بالشارقة، وجمعية المهندسين بالإمارات.

نجاحات

وأكد المهندس محمد أحمد بو رحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في المؤسسة، أن تنظيم معرض «ديكوبيلد» للعام الثالث على التوالي يأتي استكمالاً للنجاحات المحققة في الدورتين السابقتين في القدرة على جمع هيئات ومؤسسات الإسكان وشركات مواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية تحت سقف واحد لتقديم أحدث ما لديها من أنظمة ومنتجات وحلول من شأنها تقليص نفقات البناء على المواطنين الساعين لبناء مساكن خاصة بهم، لافتاً إلى حرص المؤسسة على ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل على تطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الإمارات وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية، وتحقيقاً لرسالة المؤسسة في تنفيذ برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة ومتنوعة وميسرة، بما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة، بقيادة متميزة ومواهب بشرية مبدعة ونظم ذكية.

خيارات

ولفت بو رحيمة إلى أن موعد تنظيم المعرض هذا العام يأتي مع اقتراب العد التنازلي لموعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي أسهم في رفع الطلب على مستلزمات التشييد والبناء في أسواق الدولة، بنسب تراوحت بين 10 و20% خلال العام الجاري، مقارنة بحجم الطلب عليها خلال العام الماضي، الأمر الذي سيجعل المعرض منصة مثالية لأصحاب المشاريع والمقاولين والمقبلين على البناء، حيث سيتيح لهم خيارات واسعة في مجال الاستشارات الهندسية وأحدث الابتكارات في مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات وكل مستلزمات المنزل العصري الحديث في حدث تجاري واحد، كما سيتيح المعرض للمشاركين فيه فرصة الالتقاء مع الزوار الساعين والمقبلين على بناء مشاريعهم السكنية والتجارية وتوقيع العقود.