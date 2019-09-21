"الموارد البشرية والتوطين": الفيديو المتداول حول إنهاء خدمات المواطن قديم ومجتزأ

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات المواطن في حال تغيبه عن العمل هو مقطع قديم ومجتزأ.

وقالت فريدة آل علي الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات المواطن في حال تغيبه عن العمل هو مقطع قديم ومجتزأ وغير كامل.

وأضافت أن الوزارة ألزمت في العام 2018 بموجب القرار 212 صاحب العمل الذي يريد إنهاء خدمات المواطن باتباع حزمة إجراءات قانونية تم وضعها لحماية المواطن والتأكد من عدم إنها خدماتها لأسباب غيرر مشروعة.