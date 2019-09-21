الزيودي يرأس وفد الإمارات في قمة الأمم المتحدة لـ "العمل المناخي 2019"

المصدر: وام

يترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وفد الدولة المشارك في أعمال قمة الأمم المتحدة لـ "العمل المناخي 2019" والتي تعقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المستمرة من 17 - 30 سبتمبر الجاري.

وتأتي أعمال القمة للعام الجاري لتحفيز صناع القرار العالميين على طرح خطط ملموسة وواقعية لتعزيز إسهامات دولهم المحددة وطنيا بشأن المناخ بحلول عام 2020، تماشيا مع خفض انبعاث الغازات بـ 45 بالمائة في العقد القادم، وإلى انعدام الانبعاثات عام 2050.

وتستهدف مشاركة دولة الإمارات ممثلة في الدكتور الزيودي والوفد المرافق له استعراض نموذج الدولة الفعال في العمل من أجل المناخ، وإطلاق رسالة للمجتمع الدولي بأهمية تسريع وتيرة هذا العمل وتوحيد الجهود المبذولة ورفع سقفها لمجاراة التسارع والتفاقم الذي تشهده تداعيات التغير المناخي، ولتعزيز القدرة العالمية على خفض مسببات التغير والتكيف معها.

وستؤكد دولة الإمارات خلال مشاركتها في القمة على مكانتها ودورها البارز في العمل من أجل المناخ عبر الإعلان عن رفع سقف التزاماتها ومساهماتها الوطنية المحددة، ووتيرة عملها محلياً وعالمياً، بهدف ضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وستشمل أجندة أعمال الدكتور الزيودي خلال مشاركته في قمة "العمل المناخي" والتي تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، المشاركة في عدد كبير من الفعاليات والأحداث المقامة ضمن أعمال القمة وعلى هامشها، ومنها قمة الشباب للمناخ والتي تمثل منبراً تحت مظلة الأمم المتحدة للقادة الشباب الذين يقودون النشاط المناخي لاستعراض أعمالهم وحلولهم في الأمم المتحدة، وللتشارك بشكل هادف مع صانعي القرار بشأن قضية العصر.

كما سيشارك في فعالية "الشراكات من أجل الطموحات: إطلاق الإمكانات الكاملة للعمل المناخي المحلي" والتي تنظمها الرابطة الدولية لقوانين البناء "ICLA"، وفي أعمال الدورة الـ 11 لاجتماعات تحالف المناخ والهواء النظيف، واجتماعات تحالف "الطموحات العالية" لحماية الطبيعة والبشر، واجتماعات اللجنة العالمية للتكيف.

وبموازاة أعمال القمة سيشارك الزيودي في جلسة "حلول الإدارة المتكاملة للبلاستيك" ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وجلسة "كيف يعيد التغير المناخي تشكيل آليات الزراعة" ضمن أعمال منتدى بلومبرج الاقتصادي العالمي.

كما تضم الأجندة عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين وصناع قرار عالمين في مجال العمل من أجل البيئة والمناخ.