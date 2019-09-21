مركز شرطة البرشاء.. تسوية بلاغات شيكات بقيمة 877 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل مركز شرطة البرشاء العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية على صعيد معدل وفيات حوادث السير، وإسعاد المتعاملين وتسوية نزاعات الشيكات المرتجعة بشكل ودي. وتنبع أهمية منطقة اختصاص المركز من كونه يغطي 12 منطقة تبلغ مساحتها 412 كيلومتراً مربعاً، ووقوعه في منطقة فيها العديد من المناطق السياحية، وعدد من المنشآت المهمة، الأمر الذي يستدعي تكثيفاً أمنياً وتقديم خدمات مميزة لإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لمركز شرطة البرشاء قام بها اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير المركز، ونائبه العقيد ماجد السويدي، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وعدد من الضباط.

التسجيل المروري

حقق قسم التسجيل المروري في مركز شرطة البرشاء معدل 2.3 في مؤشر معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، فيما كان المستهدف 6.8، كما حقق المركز أيضاً معدل صفر في عدم وجود قضايا مرورية مجهولة، ونفذ المركز العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومنها الانحراف المفاجئ، ضبط أمن الطريق، سلامة المشاة، وغيرها من الحملات الأخرى، مما أدى إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى 12 وفاة في العام 2018 مقابل 20 حالة وفاة في العام 2017، بينما تم تسجيل 35 حالة وفاة في العام 2016، بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات المرورية على مناطق الاختصاص ومنها دراسة شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنطقة بحيرات جميرا، وغيرها من الدراسات الاخرى.

إسعاد المتعاملين

وفيما يخص مركز إسعاد المتعاملين، قام المركز بإجراء 31406 معاملة في العام 2018 منها 23204 ذكية و8202 حضورية، بينما تم تسجيل 56131 معاملة في العام 2017 منها 14582 ذكية و41549 حضورية، وبلغ متوسط تقديم الخدمة 6 دقائق و12 ثانية في العام 2018، مقابل 7 دقائق و28 ثانية في العام 2017، بينما بلغ متوسط زمن انتظار المتعاملين 3 دقائق و39 ثانية في العام 2018، مقابل 3 دقائق و16 ثانية في العام 2017، وهو ما حقق نسبة 94% في مؤشر السعادة اللحظية للمتعامل.

كما تكللت جهود شعبة الشيكات في المركز، بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 877 مليون درهم بشكل ودي في العام 2018، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 666 مليون درهم في العام 2017.