الإمارات تشارك في اجتماعات "الايكاو" وتؤكد ترشحها لعضوية المجلس

المصدر: وام

أكدت دولة الإمارات إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية "الايكاو" لدورة جديدة للفئة الثالثة للسنوات الثلاث المقبلة بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني .

كانت الإمارات قد فازت بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الأولى في عام 2007 مما ساهم في تعزيز البعد الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني منذ ذلك الحين .

وتجرى الانتخابات خلال اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية "الايكاو" التي ستعقد خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر 2019 في مونتريال بكندا.

وتشارك الإمارات من خلال الهيئة العامة للطيران المدني بوفد رفيع المستوى في اجتماعات "الايكاو" برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وإسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة وحمد المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران وأحمد الجلاف المدير العام المساعد لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية والكابتن خالد حميد آل علي المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالإنابة ومحمد الدوسري المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالإنابة إضافة إلى الكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

ويشهد الحدث مشاركة وفود من 192 دولة الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، إضافةً إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم حيث تنظم الهيئة حفل الاستقبال على شرف الوفود المشاركة يوم 28 سبتمبر الجاري.

وأفاد سيف محمد السويدي بأن نشاط الوفد الإماراتي في اجتماعات مونتريال سيتضمن التنسيق الدولي المتواصل مع الوفود المشاركة لضمان إعادة ترشيح الدولة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لدورة جديدة للفئة الثالثة تمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة وذلك خلال الانتخابات التي ستجري يوم 3 أكتوبر 2019.

ولفت إلى أن الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" منذ عام 1972 كما أن المنظمة الدولية هي الجهة المسؤولة عن وضع المعايير والإجراءات الخاصة بقوانين الطيران المدني في العالم علاوة عن تطوير وسن التشريعات والأنظمة والسياسات لهذا القطاع بما في ذلك عمليات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والملاحة الجوية بالإضافة إلى عمليات المطارات والعديد من الأمور ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي مثل تمكين المرأة والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة كتقنية البلوك تشين والذكاء الصناعي في صناعة الطيران.

وأكد السويدي أن دولة الإمارات تمتلك الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز بمقعد بمجلس المنظمة حيث تحتل الدولة المركز الأول إقليمياً في حجم وحيوية قطاع الطيران المدني مع وجود بنية تحتية متطورة عبر 8 مطارات حديثة موزعة على إمارات الدولة إضافة إلى أربع شركات وطنية للنقل الجوي على المستوى العالمي تمتلك حالياً نحو 497 طائرة بالإضافة إلى مراكز التدريب المتخصصة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقة عمل وثيقة مع المنظمة لتعزيز ودعم الأهداف الاستراتيجية لمبادرات المنظمة مثل مبادرة "عدم ترك الدول خلف الركب" والتي تهدف إلى رفع مستوى معايير السلامة والأمن لدى الدول الأعضاء وتجهيزهم لتدقيقات منظمة الطيران الدولي.

وأضاف " كذلك قامت الهيئة العامة للطيران بإطلاق برامج التعاون الدولي في أنشطة متمثلة في برامج الزمالة برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الشباب العالمي وبرنامج المرأة في الطيران لتقديم الدعم الفني والتدريبي إلى دول الأعضاء في المنظمة ودول أمريكا اللاتينية ودول جنوب أفريقيا إضافة إلى جهودها التنسيقية والتعاونية على مستوى دول الخليج.

يشار إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة "الايكاو" فإن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 192 تقوم باختيار 36 دولة فقط لتشكيل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والذي يعتبر الهيئة التشريعية للمنظمة.