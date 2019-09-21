لجنة دبي للاتصال الخارجي تناقش في لندن فرص تعزيز التعاون في مجال الاتصال الاستراتيجي

المصدر: البيان الإلكتروني

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في لندن ورشة عمل حضرها أعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي، وذلك على هامش البرنامج التدريبي الذي ينظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي لأعضاء اللجنة في العاصمة البريطانية بالتعاون مع مكتب الاتصال التابع لوزارة الخارجية البريطانية، وبحضور سعادة السفير منصور أبوالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، بهدف مناقشة أفضل السبل لاكتشاف وتفعيل فرص التعاون مع الجانب البريطاني وتعزيز الروابط وتبادل الخبرات في مجال الاتصال الاستراتيجي.

تطرقت ورشة العمل للأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها حيث ناقش الحضور الفرص القائمة في مختلف المجالات الحيوية التي يمثلها أعضاء الوفد، وسبل توسيع دائرة التعاون من خلالها في نقل رسالة واضحة حول ما تنشده دبي من أرفع مستويات التميّز، وما يتطلبه ذلك من تعميق قنوات التفاعل الإيجابي مع جهات دولية تشاركها نظرتها للمستقبل، وتمتلك من الخبرات والتجارب ما يمكن استخلاص الدروس المستفادة منها في دعم التوجهات المستقبلية لإمارة دبي.

من جهة أخرى، أقامت سفارة الدولة في لندن حفل عشاء على شرف وفد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ولجنة دبي للاتصال الخارجي، ضم عدداً من الإعلاميين والأكاديميين والمبدعين البريطانيين، حيث رحّب سعادة السفير منصور أبوالهول في مستهل الحفل بأعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي، مثمناً أهداف اللجنة وغاياتها، وجهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي في استكشاف الفرص التي يمكن من خلالها تعزيز رسالة دبي والتعريف بإنجازاتها المختلفة في شتى المجالات، وإبراز رؤيتها الطموحة التي تسعى من خلالها لتأكيد ريادة دولة الإمارات في صنع ملامح المستقبل.

ضمن ورشة عمل نظّمها المكتب الإعلامي لحكومة #دبي بالتعاون مع سفارة #الإمارات في #لندن، لجنة دبي للاتصال الخارجي تناقش فرص تعزيز التعاون وتعزيز الروابط وتبادل الخبرات في مجال الاتصال الاستراتيجيhttps://t.co/tigYvQ8feg@UAEEmbassyUK @DXBMediaOffice #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sR9S5KzHU2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 21, 2019

وقد أعربت نورة العبار، مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن خالص الشكر والامتنان لسعادة السفير منصور أبوالهول ولأعضاء السفارة لما أبدوه من دعم لوفد لجنة دبي للاتصال الخارجي خلال فترة التدريب في لندن، وكذلك لما أبدوه من حفاوة وحسن استقبال خلال الزيارة، مؤكدة أن الحفل مثّل مناسبة مهمة لأعضاء اللجنة للتعرف على مجموعة من الإعلاميين والمثقفين والأكاديميين البريطانيين، وفرصة نموذجية لمد المزيد من جسور التواصل الفعّال مع المجتمع البريطاني.

وكان البرنامج التدريبي للجنة دبي للاتصال الخارجي قد انطلق في لندن مطلع الأسبوع الجاري وشمل العديد من جلسات وورش العمل المكثفة واللقاءات مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصال بالتنسيق والتعاون مع مكتب الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي بين الحكومتين الإماراتية والبريطانية بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في مجال الاتصال الحكومي.

شارك في البرنامج أعضاء اللجنة: عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وجمال الشريف، المدير التنفيذي للشؤون المالية بسلطة مجمعات دبي الإبداعية رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وهدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، وعائشة ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بمركز محمد بن راشد للفضاء، وموزة المرّي، موزة المرّي، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات، وعبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وعبدالله المنصوري، مدير إدارة الدعم المؤسسي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونهال بدري، مدير "براند دبي"؛ الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.