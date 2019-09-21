شرطة دبي تناقش استراتيجية وأنشطة قطاع شؤون الإدارة

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، الاجتماع الدوري الثالث لقطاع شؤون الإدارة في مقر القيادة العامة، حيث جرى مناقشة استراتيجية قطاع شؤون الإدارة.

وعقد الاجتماع بحضور العميد سيف محمد سيف بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية، والعميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ونواب المديرين العامين، ومدير مكتب التطوير المؤسسي في القطاع.

واطلع اللواء الفلاسي على استراتيجية قطاع شؤون الإدارة المُنبثقة عن الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، ورسالتها الهادفة إلى جعل مدينة دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامة بخدمات ذكية مبتكرة، تتسم بالعالمية والتطور السريع وفقاً لأحدث التقنيات ضمن بيئة محفزة للابتكار والإبداع بما يحقق السعادة للمجتمع.

كما اطلع على التوجه الاستراتيجي لقطاع شؤون الإدارة المتمثل في الابتكار في القدرات المؤسسية، وعلى الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في إدارة رأس المال البشري وإدارة الموارد التقنية وإدارة الموارد المادية وتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية.

واستمع إلى شرح حول حجم مساهمة قطاع شؤون الإدارة في الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، وناقش مع المشاركين في الاجتماع نتائج المبادرات الاستراتيجية في قطاع شؤون الإدارة ونسب الإنجاز فيها، إلى جانب الاطلاع على أنشطة الإدارات العامة في القطاع ونتائجها في نسب التحسين ونتائج التقييم المؤسسي.

واطلع على مختلف أنواع المشاريع التي تنفذها الإدارات العامة في قطاع شؤون الإدارة، ونسبة المعاملات الرقمية، ونسبة التحول الذكي في العمليات الشرطية الداخلية.