شرطة دبي تحصل على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو 20400

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو 20400 لنظام الشراء المستدام، وبذلك تكون أول جهة شرطية على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد.

وتسلم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من شركة اس جي اس جلف ليمتد «SGS Gulf Ltd» شهادة الآيزو 2017-20400، وذلك بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد عبدالله حسين خان أهلي، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ونائبه العميد نعيم الخطيب، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، بحصولها على هذه الشهادة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات شرطة دبي، متوجهاً بالشكر إلى كل المسؤولين والعاملين بالإدارة العامة للخدمات والتجهيزات على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الإنجاز.

من جانبه، أكد اللواء محمد سعيد بخيت، أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز في شرطة دبي، وفي إطار الحصول على أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في منظومة الشراء المستدام.

وأضاف اللواء بخيت إن القيادة العامة لشرطة دبي تعد أول جهة شرطية في العالم تحصل على هذه المواصفة التي تهدف إلى تحقيق محاور التنمية البيئية والمجتمعية والاقتصادية من خلال عمليات الشراء والإمدادات الخاصة بها، مما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يذكر أن شركة SGS تعد من الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجالات الفحص والتحقق والاختبار والاعتماد، وفق المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة ومواصفات الآيزو.