مدير أمن المطارات يطلع على تقنيات معرض الكاميرات

زار العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، يرافقه نائبه العميد حمودة بالسويدا العامري.

وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية، معرض الكاميرات الأمنية الذي ينعقد في دورته الثانية على مدار أسبوع في نادي ضباط شرطة دبي بتنظيم الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، للاطلاع على أحدث التقنيات والوسائل الذكية في مجال المراقبة الأمنية، والتعرف على مدى إمكانية تلبية تلك الكاميرات لتطلعات شرطة دبي في تعزيز الأمن في مطارات دبي.

ويتضمن المعرض أحدث المعدات والأدوات والتقنيات الحديثة التي تستخدم في مجال المراقبة الأمنية، بمشاركة 19 شركة عالمية متخصصة في مجال تطوير تكنولوجيا الأمن وتقنياته وتطبيق الحلول الذكية، وعرض منظومة متكاملة على مستوى المدينة الآمنة والذكية.

وقد شهد المعرض اقبالاً كبيراً من العاملين في المجال العسكري والمدنيين المختصين في المجال التقني ووفود من القيادات العامة بوزارة الداخلية، وذلك للتعرف على أحدث التقنيات في مجال كاميرات المراقبة التي تعرضها الشركات المشاركة.

وقال بن لاحج، إن مجال المراقبة الأمنية يشهد منافسة كبرى بين الشركات المصنعة لأحدث التقنيات والأنظمة الخاصة بتعزيز القدرات الأمنية، ومن الضروري مواكبة تلك التقنيات والأنظمة وتطويعها لتعزيز الأمن في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني.

وهذا المعرض يشكل منصة لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في الأنظمة والكاميرات الأمنية التي يمكننا الاستفادة منها في تعزيز الأمن في مطارات دبي، لافتاً إلى أن المعرض يستضيف 19 شركة متخصصة من دول عدة منها أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، والسويد، والصين، وأستراليا، والهند، وشركات وطنية أخرى. دبي - البيان