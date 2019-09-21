مجلس لشرطة أبوظبي يناقش تعزيز النزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة في مجلس فرج مسعود المحيربي بإمارة أبوظبي بعنوان (النزاهة الوظيفية) ضمن أنشطتها لتوعية المجتمع.

حيث استعرض المحاضر الرائد محمد الشامسي رئيس قسم العلاقات والتعاون الدولي بإدارة مكافحة الفساد، مفهوم النزاهة الوظيفية وتعزيز القيم الإيجابية، وجهود الوقاية من الجريمة، ودعم مقومات الأمن والاستقرار.

واستعرض معايير النزاهة الوظيفية المرتبطة بقيم الانتماء والمواطنة الصالحة، لافتاً إلى اهتمام ورعاية الجهات الرسمية في الدولة بحماية المبلغين للجرائم مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تكثيف التوعية الوقائية لجميع الجهات وقطاعات المجتمع المختلفة ومنها المجالس التي كانت لها الأثر البالغ والكبير في إيصال رسالة عميقة بأهمية هذا الأمر لتحقيق الصالح العام والأمان العام، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على المال العام، والبعد عن التكّسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية وتعزيز الوازع الديني، وعدم التهاون في تطبيق القوانين.

وذكر أن الإمارات أوجدت قنوات رسمية للإبلاغ عمّا يسيء للوظيفة العامة أو المال العام أو أي سلوكيات قد تضر بالمجتمع ومؤسساته.

ودعا إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع لتعزيز الصورة الحضارية لمجتمعنا، عبر التواصل مع خدمة «أمان»، التي تتيح للجمهور تمرير المعلومات الأمنية حول أي شكوك تفيد في تعزيز الجهود الأمنية.