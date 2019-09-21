بلقيس تغني للسعودية في دبي

ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ89 أحيت الفنانة بلقيس حفلاً غنائياً متميزاً في دبي، التي تحتفل سنوياً بهذه الذكرى تعبيراً عن عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين السعودي والإماراتي.

وفي التفاصيل، فقد أحيت بلقيس حفلاً غنائياً مساء أمس في«سيتي ووك» - دبي بالتعاون مع شركة هيومانجمت، حيث حضر عدد كبير من معجبيها وأهل الصحافة والفن.

بلقيس أشعلت أجواء الحفل بتأديتها أجمل أغانيها الخاصة والمنوعة وكالعادة فقد توافد آلاف الأشخاص لحضور هذه الأمسية وتفاعلوا معها رقصاً وغناءً حتى منتصف الليل، الأمر الذي انعكس على الأجواء التي تميزت بحماستها وفرحها. يذكر أن بلقيس قد أطلقت كليب أغنيتها الجديدة «تعالى تشوف» خلال مؤتمر إعلامي أقيم مؤخراً في مدينة كازابلانكا في المغرب.