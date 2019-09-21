مؤتمر الشرق الأوسط للخصوبة يناقش في دبي أحدث تقنيات علاج تأخر الحمل

المصدر: دبي - وام

انطلقت في دبي أمس فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للخصوبة» بمشاركة 400 طبيب مختص وصيادلة وفنيي مختبرات في مراكز الإخصاب وممرضين وتقنيين من داخل وخارج الإمارات.

تركيز

وركزت جلسات اليوم الأول من المؤتمر - الذي يستمر يومين بفندق «سوفيتل داون تاون دبي» وتنظمه مراكز «هيلث بلاس» للإخصاب - على أحدث التقنيات لعلاج تأخر الحمل وآخر المستجدات العلمية في مجال تشخيص وعلاج مشكلات تأخر الإنجاب والخصوبة حيث اعتمدت هيئة الصحة بدبي محاضرات المؤتمر بما يعادل 17.25 ساعة تعليم طبي مستمر.

وأشاد المشاركون في المؤتمر بالدور الذي تقوم به دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير البيئة الملائمة لعمل مراكز الإخصاب والمنشآت الصحية الأخرى وتسهيل وتشجيع استخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية وصولاً إلى أفضل النتائج.

حالات

وأكد المشاركون أهمية المؤتمر - الذي استقطب نخبة من الخبراء العالميين إلى جانب مختصين من داخل الدولة - تبادلوا خلال جلساته آخر المستجدات في مجال تشخيص وعلاج حالات تأخر الإنجاب وعلاج الخصوبة.

يحاضر في المؤتمر 7 خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط و20 مختصاً من مختلف مراكز الإخصاب داخل الإمارات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر إقامة أكثر من 20 محاضرة إلى جانب طرح دراسات علمية متخصصة وعقد ثلاث ورش عمل موجهة للأطباء وأخصائيي مختبرات الإخصاب وعلم الأجنة والأطباء من مختلف مراكز الإخصاب الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.