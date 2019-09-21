الهاملي يحضر احتفال قنصلية مالطا

المصدر: دبي - وام

حضر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية مالطا بالعيد الوطني وذكرى الاستقلال الـ55 مساء أول أمس بفندق ماندارين اورينتال جميرا بدبي بحضور كريستان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار في مالطا وانثوني بي تابون القنصل العام لجمهورية مالطا بدبي.

كما حضر الحفل الشيخ جمعة بن أحمد بن جمعة آل مكتوم وعبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية في دبي وكبار الشخصيات ورجال الأعمال.

وألقى قنصل عام مالطا كلمة أشار فيها إلى العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا في مختلف المجالات.

كما تحدث كريستيان كاردونا خلال الحفل عن التطور الذي تشهده بلاده في مختلف المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.