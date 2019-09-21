وزارة تنمية المجتمع تطلق وسماً بعنوان "#تذكر_ألا_تنسى

المصدر: دبي - البيان

تنفذ وزارة تنمية المجتمع حملة توعوية لتعريف مختلف فئات المجتمع بمرض الزهايمر وخطورته الصحية والاجتماعية، انطلاقاً من قاعدة رعاية كبار المواطنين وفق محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين ورؤية التنمية المستدامة التي تتبناها الوزارة.

والتي تُرسّخ مفهوم الحياة النشطة وسعادة المجتمع، من خلال التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، كما تهدف الحملة إلى تشجيع أفراد المجتمع والشباب، خاصة على أهمية اتباع نمط أسلوب حياة صحي ليقيهم من احتمالية الإصابة بهذا المرض.

تزامن

وتتزامن حملة الوزارة مع اليوم العالمي للزهايمر الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام.

ويتخلل الحملة التي جاءت تحت عنوان (تذكر_ألا_تنسى) منشورات تثقيفية ومقاطع فيديو توعوية، يتم إنتاجها برؤية واقعية تعكس حياة مريض الزهايمر، بالإضافة إلى بعض الحقائق حول هذا المرض الذي يتعرض له من تجاوز الستين وفي حالات نادرة تصيب من هم في سن الأربعين والخمسين ويسمى بالزهايمر المبكر، وتُنشر عبر حسابات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي. كما تطلق الوزارة وسم (#تذكر_ألا_تنسى) تزامناً مع هذا اليوم.

وتوافق حملة التوعية بالزهايمر، أهداف ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع تحقيقاً لرؤية «فرد يتمتع بجودة الحياة مشارك بفعالية في مجتمع آمن ومتلاحم»، وانطلاقاً من رسالة «الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية لرفاهية وسعادة الفرد ما بعد سن الستين».

حيث تستند السياسة إلى سبعة محاور هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

تناغم

كما تأتي الحملة تناغماً مع ما ترنو إليه الوزارة عبر مبادرة «وقاية»، وهي إحدى مبادرات السياسة الوطنية لكبار المواطنين المتكاملة صحياً واجتماعياً، والتي تركّز على نوعية الحملات التثقيفية والتوعوية الموجهة والهادفة لنشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بكبار المواطنين، بما يُحقق توفير أفضل سبل الرعاية والحماية.