محمد المري: الإمارات منارة لإحلال السلام بين الشعوب

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت منارة لإحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، المثل والقدوة.

فقد كرس المغفور له حياته لإرساء قيم السلام والتسامح ورسخها في نفوس أبنائه، فحصد منهم حباً وتلاحماً، ولم يكتفِ بذلك، بل سعى لنشر السلام ومد جسور التعاون بين شعوب العالم، فأصبح رمزاً للإنسانية ورجلاً للسلام.وأضاف اللواء المري بمناسبة يوم السلام العالمي.

والذي يصادف الواحد والعشرين من شهر سبتمبر إن مساعي الإمارات بتوجيهات القيادة ، لا تزال قائمة من خلال دورها في دعم القضايا والمحاور الإقليمية والعالمية التي من شأنها تحقيق الأمن والسلام ورفض خطاب الكراهية في العالم، حتى باتت نموذجاً عالمياً ومصدر إلهام لشعوب العالم أجمع.