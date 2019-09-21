نهيان بن زايد يشارك قبيلتي الدرمكي والذهلي أفراحهم

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أول أمس حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم عبدالله عبدالرحمن بن بدوة الدرمكي بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة بدر ناصر سيف الذهلي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة أفراح الخبيصي في مدينة العين - عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين وأعيان قبيلتي الدرمكي والذهلي وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة.