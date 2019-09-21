ولي عهد أم القيوين يحضر حفل زفاف مواطن

المصدر: أم القيوين - وام

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين حفل الاستقبال الذي أقامه إبراهيم سالم إبراهيم العويني بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة أحمد بن علي حميد بن ضاحي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد أمس الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ مفتاح بن علي الخاطري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وجمع من المدعوين.

وقدم سمو ولي عهد أم القيوين والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات لأهل وأقارب العروسين.