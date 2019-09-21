التصويت في انتخابات «الوطني» بالخارج ينطلق من نيوزيلندا غداً

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تنطلق غداً عملية التصويت في الخارج لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2019، إذ تبدأ بسفارة الدولة في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الإمارات، العاشرة صباحاً بتوقيت نيوزيلندا باعتبار فارق التوقيت.

وتبدأ 94 سفارة و22 قنصلية وبعثتان دبلوماسيتان غداً في استقبال أعضاء الهيئات الانتخابية في الخارج، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك عبر 118 مركزاً انتخابياً حول العالم.

وتفتح المراكز الانتخابية أبوابها لأعضاء الهيئات الانتخابية من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز.

بداية

وستقصّ سفارة الدولة في ويلنغتون النيوزيلندية شريط انطلاق السباق البرلماني بين 479 مرشحاً ومرشحة لشغل 20 مقعداً برلمانياً، لتنتهي وفقاً لفارق التوقيت العالمي عملية التصويت مع الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل، موعد إغلاق القنصلية العامة في لوس أنجلوس الأمريكية آخر مقار المراكز الانتخابية أبوابها.

ومن جانبها، دعت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المواطنين في الخارج من أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة بفعالية في عملية التصويت في مقر السفارات والقنصليات العامة، والتأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات.

تجهيزات

وأكدت اللجنة اكتمال كل التجهيزات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وتوفيرها الكادر الوظيفي المدرّب والمؤهل، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصويت على الناخبين، مشددةً على وجوب إحضار الناخبين بطاقة الهوية الإماراتية للمشاركة في التصويت، وأن يدلي الناخب بصوته بنفسه حيث يحظر التصويت بالوكالة.

وكانت اللجنة قد اعتمدت نظام التصويت بالخارج للمرة الأولى في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، بهدف إتاحة المجال أمام أعضاء الهيئات الانتخابية من الذين تفرض طبيعة عملهم أو دراستهم أو لأسباب أخرى الوجود خارج الدولة، لممارسة حقهم الانتخابي الذي يعتبر حقاً للجميع، وواجباً لضمان الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس.

ووفقاً لدليل «التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني»، فإن التصويت في الانتخابات خارج الدولة سيتم عن طريق نظام التصويت اليدوي «أي من خلال استخدام أوراق الاقتراع»، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة في السفارات وقنصليات الدولة بالخارج.

وخلال العملية الانتخابية، يتولى السفير أو القنصل أو من يوكلانه مهام رئاسة المركز الانتخابي داخل سفارة أو قنصلية الدولة في الخارج، والتأكد من توافر جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب، وتحرير محضر رسمي وموقّع بذلك.

تعليمات

ولفتت التعليمات التنفيذية إلى إمكانية أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساءً، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة السفارة أو القنصلية انتهاء عملية الانتخاب.

وأوضحت التعليمات أنه «بعد غلق باب الاقتراع في السفارة أو القنصلية، يتولى رئيس اللجنة إرسال محضر انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التوقيع عليه.

وذلك إضافة إلى جميع المحاضر والمستندات والأوراق والعهد التي تم استخدامها في العملية الانتخابية، على أن تحتسب لجنة الفرز أصوات الذين أدلوا بأصواتهم من الخارج في يوم الانتخاب الرئيس المقرر في الخامس من أكتوبر المقبل، وفق نظام الفرز الإلكتروني».