طرق دبي تطرح 20 رقماً مميزاً برمز إكسبو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (100) رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات: (H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، منها (20) رقما تُطرَحُ للمرة الأولى وتحمل رمز (إكسبو) وذلك في مزاد علني جديد وهو الثاني بعد المويبدأ التسجيل في المزاد يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري، فيما

ينطلق المزاد يوم السبت الموافق 28 منه، في الساعة 4:30 عصراً في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي. وبإمكان المشاركين أن يسجّلوا في المزاد من خلال القنوات التالية: الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، كما يمكنهم التسجيل في يوم المزاد الساعة 2:00 ظهراً.

وقال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: أن الهيئة تحرص من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة، موضحاً أن الهيئة ستطرح الرقم السوبر (T 50)، وهو من الأرقام التي يُتَوقّعُ أن تحظى باهتمام بالغ من قبل عُشّاق الأرقام المميزة للوحات المركبات في دبي، وأن المزاد ولأول مرة سَيَطرَحُ للمشاركين فيه (20) رقما يحمل رمز (إكسبو)، تَيَمُّنا بالحدث الأهم في الدولة وهو إكسبو 2020.

وأضاف بأنه تحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الإقبال الواسع على هذه المزادات يشهد تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي "نقدر الجهود التي تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات في دعم استضافة استثنائية للحدث الأروع في العالم، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وجميعنا يعلم أن الهيئة حاليا تعمل على تطوير منظومة نقل متكاملة ومتطورة من خلال عدد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تقديم تجربة تنقل استثنائية وفريدة من نوعها لأكثر من 25 مليون زيارة متوقعة لإكسبو 2020 دبي."

وأضاف العلي "الأرقام التي ستحمل رمز إكسبو تم اختيارها لتساهم في نشر الوعي بهذا الحدث الهام مثلا رقم 1851 تاريخ أول إكسبو دولي، و1970 أول مشاركة إماراتية في إكسبو الدولي، و2013 فوز الإمارات بحق الاستضافة، ومن المرتقب أن يصبح إكسبو 2020 دبي أحد أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعا وشمولا في التاريخ، وسيفتخر به كل إماراتي وكل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة."

يذكر أن بيع الأرقام في المزاد سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي،

فضلا ًعن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهما ًتدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين "أم الرمول، البرشاء، ديرة،" كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وقد خُصِّصَ فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة قبل انطلاق المزاد، وزُوِّدَ الفريق بالمعلومات المتعلقة بالمزاد وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابات المطلوبة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف شرائح المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.