1000 طبيب في دبي يناقشون الأمراض الجلدية وطب التجميل

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، شهدت دبي أمس انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2019».

وذلك بحضور ما يربو على 1000 طبيب ومتخصص يمثلون 40 دولة، إلى جانب مشاركة 30 شركة رائدة في الأدوية والمستلزمات الطبية. وجاء المؤتمر بتنظيم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، ودعم ورعاية هيئة الصحة بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومدينة دبي الطبية، وجمعية الإمارات الطبية، وتستمر أعماله حتى يوم غد، حيث تضم أجندته 100 محاضرة، و17 ورشة عمل.

خبرات

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال هذا الحدث العلمي الكبير، أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «أن القيمة المهمة من وراء المؤتمرات والمنتديات تكمن في تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة وتطوير الممارسات المهنية،.

لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة دبي على وجه التحديد أصبحت هي المنصة التفاعلية المميزة لمستجدات العالم في مختلف المجالات، وهي أيضاً الملتقى المستدام للعلماء والمفكرين والعقول المبتكرة».

وقال معاليه: «من دون شك فإن طب الأمراض الجلدية والتجميل قد فرض نفسه بقوة على الساحة الصحية الدولية، وأصبح أحد أهم المجالات التخصصية المؤثرة في حركة وسوق السياحة العلاجية.

وهذا يعكس بدوره تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات الطبية، ولا سيما مع ارتباط الأمراض الجلدية بالعديد من الأمراض الأخرى، إلى جانب النمو اللافت والإقبال الملحوظ على جراحات التجميل، وغيرها من الجراحات التكميلية، في مختلف المجتمعات».

وأضاف: «من دون شك أيضاً فإن مساحة الطلب على التقنيات المتقدمة والعلاجات الحديثة، المرتبطة بهذا التخصص الطبي، قد اتسعت، وازدادت معها أدوار المراكز البحثية، التي أصبحت في تحدٍ متواصل لتوفير خلاصات علمية للأمراض الجلدية، المزمنة منها وغير المزمنة، وما إلى ذلك من عقاقير وقائية وعلاجية وتجميلية».

محاور

ومن جانبه استعرض الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر، أجندة ومحاور وأهداف هذا الحدث العلمي المهم. وعقب انتهاء الجلسة الرئيسة، افتتح معالي القطامي، يرافقه عدد من المسؤولين والشخصيات والأطباء، المعرض المصاحب للمؤتمر، وأثنى خلال تفقده للأجهزة والمستلزمات الطبية، على التقدم الذي وصلت إليه المؤسسات المنتجة للأدوية والتقنيات، وخاصة التي تتخذ من الدولة مقراً لها.