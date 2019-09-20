تشكيل مجلس شباب «ديوان المحاسبة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي قراراً بتشكيل مجلس شباب ديوان المحاسبة وذلك بهدف تفعيل دور الشباب وتمكينهم ليكونوا رواداً في مجال التدقيق ومكافحة الفساد.

وأوضح العميمي: «أن مجلس الشباب سيشكل حلقة وصل بين موظفي الديوان والإدارة العليا وكذلك الجهات ذات العلاقة للاستماع إلى الأفكار والمقترحات من خلال تجاربهم في مجال العمل، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في إطلاق مبادراتهم وإبداعاتهم بما يتناسب مع استراتيجية ديوان المحاسبة والطموحات التي يسعى لتحقيقها».

وأضاف بأن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار مجالس الشباب العربي التي يقودها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.