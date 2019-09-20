تدوير تتبنى «أتمتة العمليات الروبوتية» لاحتساب رسوم النفايات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أطلق مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» نظام أتمتة العمليات الروبوتية، الذي من شأنه الإسهام في احتساب رسوم النفايات في الإمارة.

وقال جعفر لاري، رئيس قسم التراخيص والتعرفة في المركز، إن تحديث احتساب رسوم النفايات على المنشآت الخاصة التي يبلغ عددها أكثر من 115 ألف منشأة مسجلة يعتبر خطوة ريادية في تطبيق أعلى درجات الدقة في العمل، ويوجد لدينا ربط مع مركز أبوظبي للأعمال.

وتابع: «قمنا بتبني أتمتة العمليات الروبوتية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقوم العملية اليوم على نظام جديد قائم على أخذ المعلومات اللازمة من وزارة العمل، وبالتالي احتساب رسوم التعرفة على النفايات، الأمر الذي أسهم في اختصار الوقت والجهد ودقة الأداء، وأصبح العنصر البشري والبالغ عددهم 3 موظفين مقتصراً في التدقيق على عملية الأتمتة، و7 موظفين في العمليات الميدانية.

ويعمل الروبوت بصورة متواصلة على مدار 24 ساعة، ويتم إنجاز أكثر من 1000 معاملة نمطية، في حين كان في السابق يتم إنجاز 500 معاملة فقط، وإصدار التقارير والمعاملات في 45 ثانية فقط، بنسبة دقة تصل إلى أكثر من 99%».

وأضاف لاري أن التعرفة على النفايات يتم تحديثها قبل انتهاء الرخصة بشهر في النظام، ويتم تحصيل الرسوم من خلال مركز أبوظبي للأعمال، الأمر الذي أسهم في الوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تقليص وقت المعاملة.

ويقوم الروبوت برصد الأرقام بكل دقة لضمان جودة العمل. من جهته قال رامي أبو حية، المدير العام لشركة كيوبيك أرت بيكسل، إن «تكلفة المشروع سنوياً تبلغ 10-15 ألف درهم»، لافتاً إلى أن التقنية الجديدة تعمل على خفض التكاليف إلى أقل من 400 ألف درهم.