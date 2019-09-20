«محمد بن راشد للإسكان» تنظم زيارة التسامح لمستشفى لطيفة في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان زيارة ميدانية إلى قسم الأطفال بمستشفى لطيفة في دبي، تحت عنوان «زيارة التسامح».

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية، التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً في عام التسامح، وشارك بها عدد من الموظفين، وتم خلالها توزيع الهدايا الرمزية على الأطفال المرضى والاطمئنان على صحتهم وتبادل الحديث الودي مع أولياء أمورهم.

وكان في استقبال فريق المؤسسة سحر البنا أخصائية اجتماعية في مستشفى لطيفة، وعدد من أعضاء الطاقمين الطبي والإداري في المستشفى.

وأوضح خالد محمد البناي رئيس قسم الاتصال المؤسسي في المؤسسة أن الإمارات المتحدة نموذجاً عالمياً رائداً يحتذى به في شتى مجالات وقطاعات الحياة، لا سيما القطاع الصحي الذي حظي بأهمية خاصة عند القيادة الرشيدة للدولة، حيث وضعته على سلم أولوياتها، إدراكاً منها لأهمية تنشئة جيل سليم خال من الأمراض في الحفاظ على المكتسبات.