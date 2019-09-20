طرق دبي تُطلِعُ وفداً سعودياً على أفضل الممارسات في إدارة الأصول والممتلكات

المصدر: دبي - البيان

أطلَعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً زائراً من المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع وزارة البنية التحتية والتطوير والهيئات المعنية بالطرق والمواصلات في الدولة، على أفضل الممارسات والآليات المتّبعة في مجال إدارة الأصول بدءاً من مرحلة التخطيط لشراء الأصول الجديدة ومروراً بآلية متابعة أدائها وجردها وترقيمها وانتهاءً بإحلالها، مع التعرّف إلى مكونات النظام الخاص للإدارة والمعني بمتابعة أصول الهيئة وممتلكاتها طبقاً لأرقى المعايير العالمية.

وضم الوفد المهندس وليد الضرغام، مدير عام إدارة المسح والتقييم في وزارة النقل، وتيرنر ديريك سيتيزن، مستشار وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق في المملكة، وعدداً من أعضاء الوفد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في المبنى الرئيس للهيئة، بحضور سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من موظفي الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الزائر. كما حضر اللقاءَ عددٌ من موظفي وزارة تطوير البنية التحتية وموظفي هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

ورحّب الرمسي برئيس وأعضاء الوفد السعودي الزائر، موضحاً أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية داخل الدولة وخارجها، حيث تلعب دوراً مهماً وحيوياً في نقل المعرفة وتبادل المعلومات وإثراء الخبرات في مختلف المجالات.

تَخلّلَ اللقاء تقديم عرض مرئي ضمّ شرحاً تفصيلياً عن الهيكل التنظيمي للهيئة وخطتها الاستراتيجية.

فرصة

ثمّن الوفد السعودي الزائر هذا التواصل الفعّال مع هيئة الطرق والمواصلات، الذي أسهم في منح الوفد الفرصة للاطلاع على طبيعة عمل إدارة الأصول والممتلكات، وكيفية تطبيق النظام المتوافق وأرقى المعايير العالمية، مشيدين بدور الهيئة في استقطاب الخبراء في مجالات العمل.