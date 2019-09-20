حملة توعوية لنيابة دبي حول «الجرائم الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان

واصلت النيابة العامة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، حملتها التوعوية القانونية، بمجلس الراشدية، حول قانون الجرائم الإلكترونية والاستخدامات الصحيحة والسليمة لوسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، بحضور شرائح مختلفة من المجتمع، انطلاقاً من دور النيابة العامة في التوعية المجتمعية باستخدام كل قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور لإيصال رسائل قانونية وتثقيفية تخدم الأفراد وتسهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على حماية نفسه ومحيطه من الجرائم.

وتناول المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، خلال الجلسة، عدداً من المحاور أهمها التعريف بالجريمة الإلكترونية وبيان آثارها السلبية على المجتمع والأفراد، والجريمة التقليدية في مواجهة الجريمة الإلكترونية