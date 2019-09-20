اختتام دورة «المتحدث الرسمي» بمشاركة 11 جهة حكومية في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، نائب فريق رئيس إدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، بحضور اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، في القيادة العامة لشرطة دبي، ختام دورة «المتحدث الرسمي» التي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث في دبي، والتي استمرت على مدار 5 أيام في فندق رافلز دبي. وهنّأ أحمد محمد بن حميدان المشاركين في الدورة التي استهدفت 11 جهة حكومية محلية، معرباً عن سعادته بالنتائج التي حققتها مخرجات الدورة.