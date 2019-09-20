ضاحي خلفان: سنضرب بيد من حديد على رأس الذين يستهدفون مجتمعنا

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة: عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام كل ما يهدد أمن واستقرار الدولة، و«سنضرب بيد من حديد على رأس المجرمين الذين يستهدفون شبابنا، ومجتمعنا، ونتصدى لهم بقوة وحزم».

ودعا معاليه كل الجهات المعنية والشركاء لوضع خطة متكاملة لاحتواء الشباب المواطنين الذين تورطوا في مشكلة إدمان المخدرات، وشدد معاليه على ضرورة فرض الرقابة الصارمة من قبل أولياء الأمور على أبنائهم لتجنيبهم الانخراط في مشاكل الإدمان وتعاطي المخدرات، مؤكداً أن التربية الحسنة والتوجيه الصحيح، ومراقبة الأبناء ومتابعتهم، تشكل خطوط الدفاع الأولى قبل وقوع المشكلة وتفاقمها.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، والعميد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وغيرهم.

إجراءات

ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالإجراءات المتخذة من قبل فرق مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، ومؤشرات الضبطيات التي سجلت من مختلف المنافذ، وأعداد المتورطين في عمليات التهريب وجنسياتهم. وناقش المجلس إمكانية إعداد دراسات تخصصية من قبل خبراء متخصصين، تسلط الضوء على مشكلة الإدمان لدى الشباب.