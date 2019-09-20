شرطة دبي تنظم المعرض العقاري الأول على مستوى دوائر الحكومة

المصدر: دبي - البيان

دشّن اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المعرض العقاري الأول على مستوى دوائر حكومة دبي، الذي تنظمه شرطة دبي في مقرها الرئيسي بالتعاون مع معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وذلك بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد عبدالله حسين خان أهلي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وهند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، وعدد من الضباط والأفراد.

وأعرب اللواء عبد الله خليفة المري عن سعادته باختيار دائرة الأراضي والأملاك إقامة هذا المعرض في شرطة دبي لتكون بذلك الجهة الحكومية الأولى التي تنظمه على مستوى دوائر حكومة دبي، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل استكمالاً للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين.

وأشار اللواء المري إلى أن السوق العقاري في إمارة دبي يعد واحداً من الأسواق الأكثر ازدهاراً وجذباً في العالم للمستثمرين العرب والأجانب، وأنه انطلاقاً من حرص شرطة دبي على إسعاد الموظفين، فقد تم تنظيم المعرض لتحفيز الموظفين وتسهيل إجراءات التملك والاستئجار لهم وفق عروض تنافسية ومشجعة.

ومن جانبه، قال العميد عبد الله خان إن المعرض يمنح فرصة نوعية للموظفين لخلق قنوات اتصال مع نخبة من الشركات العقارية والمطورة في دبي الموثوق بها، والاطلاع على عروضها المتميزة والتفاضل بين الخصومات المقدمة، مؤكداً أن المعرض ينظم لإسعاد الموظفين ورفع مؤشر رضاهم الوظيفي، ذلك لأن العروض المقدمة حصرية فقط للعاملين في شرطة دبي، وبالتعاون مع المعهد العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك.