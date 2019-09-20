محمد البواردي ومكارثي يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي أمس ريان مكارثي وزير جيش الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب معاليه خلال اللقاء الذي حضره مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع بالوزير الأمريكي وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والوفد المرافق للوزير الأمريكي.