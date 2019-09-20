جزيرة ياس تحتفي باليوم الوطني السعودي

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفي جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية المميزة في أبوظبي، باليوم الوطني السعودي الـ 89، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وذلك عبر إطلاق مجموعة من العروض والفعاليات لمشاركة الشعب السعودي بالاحتفال بهذا اليوم، تعبيراً عن التلاحم بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

وستكلل الاحتفالات بإطلاق عروض ألعاب نارية مميزة باللون الأخضر في ياس مارينا، وستتزين مختلف معالم الجزيرة باللون الأخضر، وكذلك سيقدم ياس مول سلسلة من العروض الثقافية التي تحاكي التراث والتاريخ السعودي.

كما ستقدم الجزيرة لزوارها من الأشقاء السعوديين في هذا اليوم عروضاً خاصة على تذاكر الدخول العادية إلى المدن الترفيهية الثلاث التي تتميز بها مقابل 89 درهماً فقط للشخص الواحد. وستقدم حلبة مرسى ياس خصم بنسبة 20% على تجربة درايف ياس وتجربة كارت زون ياس، لمن يرتدون اللون الأخضر خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر.