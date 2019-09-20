مطارات الدولة تستقبل الزوار السعوديين بالورود والهدايا

المصدر: دبي - البيان، ووام

احتفت مطارات الدولة، باليوم الوطني السعودي الـ 89، وذلك خلال استقبال الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية.

وأعرب عدد من كبار المسؤولين في مطار دبي الدولي الذين استقبلوا الزوار عن تقديرهم لهذه المناسبة العزيزة، وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

مشاركة

وشاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الشعب السعودي فرحة الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار: «همة حتى القمة»، بطرق مبتكرة ومميزة لاستقبال هذه المناسبة بروح الإخاء والمحبة.

حيث استقبل مأمورو جوازات مطار دبي الدولي في المبنى 1 الأشقاء السعوديين بالورود وبطاقات التهنئة والعرضة السعودية، كما تم توزيع شرائح اتصال مجانية على المسافرين تتضمن بيانات ودقائق مجانية منذ لحظة وصولهم إلى المطار للاستمتاع بتجربة متكاملة ومميزة أثناء إقامتهم في بلدهم الثاني.

وفاجأت إقامة دبي المسافرين السعوديين بوضع شعار: «معاً - أبداً» على أجهزة بصمة العين، بالإضافة إلى ختم خاص يحمل عبارة: «السعودية الإمارات معاً - أبداً» الذي يؤكد أن الإمارات والمملكة على النهج ذاته معاً أبداً في المصير، وفي خدمة الإسلام، وفي الدفاع عن الأوطان، كما ميّزت إقامة دبي البوابات الذكية باللون الأخضر لتعكس الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وقام موظفو إقامة دبي بتقديم الحلويات والعطور العربية كهدايا رمزية بسيطة تعبر عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى توزيع كتيب خصومات على المسافرين القادمين من المملكة لبعض المحلات التجارية والمطاعم في دبي مول والداون تاون، والنخلة وذا بوينت.

وحدة

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إننا سعداء بمشاركة إخواننا السعوديين هذه الذكرى السعيدة التي تعكس الوحدة والتراث والمصير المشترك بين البلدين، فالعلاقات الوثيقة والمميزة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة أصبحت نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول.

مضيفاً أن الإدارة حرصت على توفير كل التسهيلات وتسخير كل الجهود والإمكانات لخدمة الأشقاء السعوديين القادمين من المملكة، تقديراً للعلاقة التاريخية التي تربطنا معهم، والتي تزداد كل يوم تماسكاً وقوة.