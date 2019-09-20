تعاون علمي طبي بين الإمارات وأذربيجان

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أعرب جاويدان حسينوف القنصل العام لجمهورية أذربيجان في دبي لـ«البيان» عن امتنانه، للتعاون المثمر بين الإمارات وأذربيجان في مجال التعليم والمتمثل في مذكرة التفاهم المبرمة بين كلية الطب بجمهورية أذربيجان مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، والتي تتيح للطلبة الإماراتيين والمقيمين زيارة كلية الطب في أذربيجان، بهدف التدريب وكسب الخبرات وتطوير المهارات.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب وتأهيل الطلبة في تخصصي الطب العام وطب الأسنان، وذلك في أول تعاون بين جامعات الدولتين في مجال التعليم والتدريب، بهدف تعزيز التبادل المعرفي والبحثي بما يؤدي إلى توسيع آفاق المعرفة وتوطيد أواصر التعاون الثقافي، وبما يسهم في إثراء القدرات العلمية والثقافية ويدعم الخبرات الأكاديمية والتعليمية.

وأوضح أنه تم إرسال 8 طلاب من تخصص الجراحة، من جامعة رأس الخيمة في أغسطس الماضي، لتلقي التدريب على هذه التخصصات في كلية الطب بأذربيجان، فيما تم إرسال 22 طالباً العام الماضي، وسيتم إرسال دفعات أخرى من الطلبة على مدار العام الدراسي الجاري، والأعوام المقبلة.

مشيراً إلى أن المذكرة ستعزز التعاون بين الجامعتين، بما يعود بالفائدة العلمية والبحثية على الطلبة والهيئة الأكاديمية في الجامعتين.

وأضاف أن ذلك سينعكس إيجاباً على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وبالتالي الارتقاء بالمستوى المهني والتعليمي لطلبة الجامعة، مؤكداً أن دولته تسعى لتوفير الأطر والقنوات الدولية، لتفعيل التعاون مع جامعات متميزة لتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية.