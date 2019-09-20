حملة في رأس الخيمة لخفض معدل الإصابة بالنوبات القلبية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق مستشفى رأس الخيمة حملته الطبية الإرشادية للمجتمع الإماراتي تماشياً مع الاحتفال بيوم القلب العالمي، باتباع ممارسة رياضة المشي بانتظام، التي تسهم في خفض معدل الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 30%

وأوضح الدكتور آرون جويال، كبير الاستشاريين ورئيس قسم الجراحة القلبية في مستشفى رأس الخيمة، أن دراسة سويدية أثبتت تمكن الذين التزموا بعد إصابتهم بالنوبات القلبية بفترة قصيرة، بممارسة التمارين الرياضية من تخفيض خطر الوفاة في السنوات التالية بنسبة تصل إلى 71%.

وتابع: لقد وضعنا دليلاً أطلقنا عليه اسم «قاعدة الأربعة كيلو مترات» ويهدف إلى تقديم خطة سهلة التنفيذ للالتزام بالمشي والحصول على أفضل النتائج، حيث يعتبر المشي لمدة 40 دقيقة ومسافة 4 كيلو مترات لمدة أربعة أيام أسبوعياً كافياً لتعزيز صحة القلب وتنشيطه، وتشكل رياضة المشي الحل المثالي لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة في ظل نمط الحياة الراكدة المنتشر في الإمارات.

حيث لا يدرك غالبية الناس فوائد المشي، أو لا يولون الاهتمام الكافي لهذه الرياضة، إلا أنها أحد أنواع التمارين التي لا تتطلب أي آلات أو معدات خاصة، كما تتيح للأفراد ممارستها في أي مكان وزمان.