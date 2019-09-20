ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح المهبوبي والتميمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد محمد علي المهبوبي بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة أحمد درويش التميمي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في صالة شمل للأفراح في منطقة جلفار برأس الخيمة - الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من وجهاء القبائل والمسؤولين والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العريس ووالده وأقارب العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الفنون التراثية والشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.