شرطة رأس الخيمة تكرّم الفائزين بجائزة المقترحات المطبقة لعام 2018

المصدر: رأس الخيمة - وام

كرّم العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عدداً من الموظفين الفائزين ضمن جائزة المقترحات المطبقة لعام 2018 - مرحلة المدير العام.

يأتي هذا التكريم، الذي حضره العميد سالم سلطان الدرمكي نائب المدير العام، والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والعميد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، تطبيقاً لمنهجية التحفيز التي تتبعها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتكريم منتسبيها المتميزين وإسعادهم، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي السابع لوزارة الداخلية المتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، ونحو تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد مدير عام العمليات المركزية أن التكريم يأتي في إطار تشجيع وتحفيز منتسبي القيادة العامة على تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليهم بصورة مثلى، ما يشكل دافعاً إيجابياً لزملائهم لكي يحذوا حذوهم، خاصة أن شرطة رأس الخيمة باتت تعتلي المراكز ومنصات التكريم والتتويج بالجوائز المختلفة المشاركة فيها بفضل ما تتمتع به الكوادر من قدرة في تحدي الصعوبات التي تواجههم.

من جانبهم أعرب المكرّمون عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم الذي ينمُّ عن تقدير المسؤولين للجهود المبذولة، واعتبروه أكبر دافع لهم لتجويد أدائهم في المشاركات القادمة وتحقيق المزيد من التفوق وتعزيز دور شرطة رأس الخيمة في نشر مفهوم وثقافة العمل من خلال توليد المزيد من الأفكار والتقدم بالمقترحات البنّاءة التي تخدم العمل وترفع مؤشرات الأداء والإنتاج بما يتوافق مع الطموحات ويتماشى مع التوجيهات.