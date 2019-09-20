مؤسسة حميد النعيمي الخيرية توقّع عقود بناء 10 فلل سكنية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

وقّعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عقوداً لبناء 10 فلل سكنية في منطقة القطاع الشرقي بمنطقة «الحليو 1» في إمارة عجمان، بقيمة 8450000 درهم.

وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والاهتمام الكبير بتحقيق سعادة المواطن ورفاهيته، ولا سيما فئة محدودي الدخل.

وقّعت العقود الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة، مع شركتي سعود ولاكازا لمقاولات البناء، وذلك بالتعاون مع المكتب القاري للاستشارات الهندسية للإشراف على أعمال المشروع.

وقالت النعيمي: «إنه من المقرر أن يتم إنجاز المشروع خلال 12 شهراً، مؤكدة أن توفير المسكن الملائم للمواطن يدعم الاستقرار الأسري».