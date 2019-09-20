مؤتمر في دبي يناقش ممارسات اكتشاف الهجمات السيبرانية والتصدي لها

المصدر: دبي - وام

شاركت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في مؤتمر الدفاع السيبراني 2019 «فاير آي» في دبي، الذي ناقش أهم الممارسات الكفيلة باكتشاف الهجمات السيبرانية والتصدي لها.

ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بأحدث التهديدات السيبرانية وكيفية حماية المؤسسات من الاختراقات السيبرانية المحتملة، كما يشكل فرصة للقاء الاختصاصيين والقادة في مجال الأمن السيبراني وتهيئة جو ملائم للتعاون بين المنظمات والمؤسسات فيما يخص مجال الأمن السيبراني. وثمّن المهندس عبد الرحمن المرزوقي مدير أول تطوير الإنترنت في الهيئة، الجهود المتضافرة للتصدي للتحديات التي يواجهها قطاع الأمن السيبراني.

مضيفاً: «عملنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني لتكون عنصراً مركزياً في درء المخاطر والاستعداد للتحديات الأمنية في الفضاء السيبراني، ولتسهم في تسريع عملية التحول الرقمي والوصول إلى المدينة الذكية التي تتواصل فيها ملايين الأجهزة والمنصات فيما بينها بصورة تلقائية منتجة كميات هائلة وغير مسبوقة من البيانات بشكل آمن وسليم».