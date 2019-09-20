الإماراتي حامد الحامد يفوز بجائزة «الشاب النموذج» لمجلس الشباب العربي بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

حصدت دولة الإمارات ممثلة في الشاب حامد أحمد علي الحامد جائزة مسابقة «الشاب النموذج» في نسختها الثانية التي نظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية - إدارة منظمات المجتمع المدني.

وتأهل للمسابقة 15 شاباً من الإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والعراق وفلسطين والقمر المتحدة والكويت وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيسة مجلس إدارة مجلس الشباب العربي في كلمتها الافتتاحية في حفل تتويج الشاب النموذج الذي أقيم في القاهرة إن هذه المسابقة التي تم إطلاقها في العام 2017 هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي لاختيار القدوة الشابة عبر ترشيحات شباب كل دولة عربية.

كما تأتي ضمن سلسلة مبادرات ثقافية واجتماعية أطلقها مجلس الشباب العربي لترسيخ الانتماء بالهوية الوطنية والعربية وغرس روح التطوع والتسامح بين الشباب ومحاربة الفكر الظلامي الذي يستهدف عقول الشباب وتحفيز الشباب على العمل الوطني لضمان الاستقرار والأمن والسلم«.. موضحة أن مسابقة الشاب النموذج شهدت حراكاً شبابياً عربياً، حيث تلقى الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة 3529 ترشيحاً من 15 دولة عربية.

من جانبه أكد الوزير مفوض عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية خلال حفل تتويج الشاب النموذج أن مثل هذه المسابقات تعد نقطة انطلاق للشباب الواعي وإعداد كوادر شبابية قادرة على دفع مسيرة العمل العربي المشترك.

وقال إن جامعة الدول العربية تولي الشباب أهمية قصوى، حيث أنشأت إدارة خاصة بالشباب لإعداد الخطط والبرامج في مجال الشباب والرياضة والتنسيق مع الحكومات العربية والمنظمات المعنية إلى جانب تنظيم دورات رياضية وندوات ومؤتمرات خاصة بالشباب العربي، كما تم تأسيس إدارة لمؤسسات المجتمع المدني بالجامعة العربية لضمان توحيد الجهود باعتبار أن منظمات المجتمع المدني هي أذرع فنية للعمل العربي في مجال التنمية المستدامة.

وأشار إلى اهتمام الجامعة العربية بتطوير قدرات الشباب العربي، حيث استضافت إدارة التدريب بالجامعة العربية هذا العام نحو 120 شاباً من 26 جامعة عربية تمثل 17 دولة عربية، وذلك في إطار برنامج للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات.