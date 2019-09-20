جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تستعد لانطلاقة مميزة في الدورة العشرين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقد أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة لها، اجتماعه الأول للاستعداد لإطلاق الموسم الجديد للجائزة في «الدورة 20» بحضور مجموعة من مديري ورؤساء الأقسام.

وذلك لمناقشة الأفكار والمقترحات الجديدة وتطوير بعض المسابقات وشروطها وفق معايير مناسبة وتجهيز خطة إعلامية مميزة لتحقيق صدى إعلامي واسع لها.وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أهمية تنظيم الجوائز القرآنية وأثرها في خلق روح التنافس والتحدي والإبداع وتمكين حفظ كتاب الله الكريم في نفوس الأبناء وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح من خلال ما يصاحب هذه الجوائز من محاضرات توعوية هادفة.

مبيناً أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تفتح أبوابها أمام حفظة القرآن الكريم لتنمية مواهبهم والارتقاء بقدراتهم في الحفظ والمراجعة وخوض التنافس، وأضاف أن الدورة العشرين ستشرق قريباً بحلة جديدة لتختتم عام التسامح وتفتح عاماً جديداً تضع بصمتها فيه.

وأوضح أحمد سبيعان أمين عام الجائزة، أن الجائزة تلقى إقبالاً مجتمعياً واسعاً من كل الجنسيات على أرض الوطن، حيث شارك في الجائزة في دورتها السابقة 1420 متسابقاً.