مجلس أمناء «أبوظبي للإدارة» يستعرض خطط البرامج والتطوير

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مبارك حمد بن مرزوق العامري رئيس المجلس، خطط وبرامج التطوير الاستراتيجية للكلية والبرامج الأكاديمية والتشغيلية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين تنمية المهارات والوظائف من خلال ما تقدمه الكلية من برامج ومبادرات.

حضر الاجتماع أحمد شبيب الظاهري نائب رئيس المجلس، والدكتور طيب كمالي والدكتور يحيى المرزوقي، وعالية المزروعي أعضاء المجلس، والبروفيسور عبد الله أبو نعمة رئيس الكلية.

وقال الدكتور مبارك العامري إن اجتماعات مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة تعد خطوة واعدة نحو تفعيل خطط الكلية التي تسعى إلى تعزيز اقتصاد المعرفة وتحضير جيل إماراتي مؤهل للدور القيادي ونشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال ودعم الشباب المواطنين المبدعين.