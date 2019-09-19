«إنجازات أصحاب الهمم» حلقة نقاشية في مجلس شباب شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظم مجلس شباب شرطة رأس الخيمة حلقة نقاشية حول «إنجازات أصحاب الهمم»، وذلك بقاعة مبنى الشهيد طارق الشحي بالقيادة العامة، تعزيزاً للدور الريادي لفئة أصحاب الهمم في المجتمع، ودعماً لإسهاماتهم البارزة في كل المحافل المحلية والعالمية من خلال مشاركاتهم الفعّالة مجتمعياً وإنجازاتهم وبطولاتهم التي حققوها بجدارة وكفاءة، وذلك تحت رعاية اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وبحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وسالم راشد المفتول رئيس نادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، وعدد من ضباط الشرطة، والجهات المتعاونة.

وشارك في حلقة النقاش عدد من الجهات تمثلت في نادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، وبلدية دبي ممثلة في مستشارة لغة الإشارة فاطمة المنّاعي، والأستاذة عائشة أحمد البنّاي عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، ومجموعة من المتطوعين.

برنامج

وقال العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن إقامة مجلس شباب شرطة رأس الخيمة لهذه الحلقة النقاشية التي تدعم أصحاب الهمم من الأولويات التي تدعو لها قيادتنا الرشيدة، ونشكر كل القائمين على تنظيم هذا البرنامج وكل أعضاء فريق مجلس شباب الشرطة، كما أن مضمون الحلقة كان عنصراً أساسياً لنجاح الحلقة، وهو إنجازات أصحاب الهمم، ولهذا كان النجاح حليف القائمين عليه، ونشكر جميع المشاركين في هذا الحدث، ونتمنى أن يكون قد حقق المنشود منه.

كلمة

وتضمن البرنامج كلمة حول أصحاب الهمم، كما تم عرض فيلم حول إنجازات أصحاب الهمم بنادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، عقب ذلك قدّم العقيد متقاعد سالم راشد المفتول رئيس نادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، كلمة ثمّن خلالها الجهود التي يبذلها النادي لدعم أصحاب الهمم، موضحاً أن النادي قد تأسس في العام 2016م، لكنه حقق الكثير حتى اليوم، مستعرضاً البطولات والإنجازات التي حصدها النادي بتميز، مؤكداً أهمية حماية أصحاب الهمم من المخاطر والمشكلات المجتمعية، وتقديم الدعم والعون اللازم لهم نفسياً وبدنياً.

وبدورها قدمت عضو إدارة نادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، عائشة أحمد البنّاي، كلمة خلال الجلسة، موضحةً خلالها أن النادي قد حصل على (13) ميدالية بطولات خلال عام 2017م، ما يعني أن هذه الفئة منتجة ومثمرة، ويجب علينا دعمها وتشجيعها.

في ختام حلقة النقاش، كرّم العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب الشرطة، والنقيب محمد غانم رئيس مجلس شباب شرطة رأس الخيمة، أصحاب الهمم، وجميع الجهات والأفراد المتعاونين والمشاركين خلال الحلقة.