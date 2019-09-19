16.6 مليار درهم حجم سوق الأدوية في الإمارات بحلول 2021

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشف مؤتمر ومعرض «سي بي إتش آي» للأدويةـ الشرق الأوسط وإفريقيا في ختام أعماله، أمس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أن حجم سوق الأدوية في دولة الإمارات قد بلغ 3.17 مليارات دولار أمريكي عام 2016، إلا أن معدل النمو السنوي المركب الذي وصل إلى 7.5% في السنوات الثلاث الأخيرة قد دفع الخبراء إلى القول: إن قيمة هذه السوق قد تتجاوز حاجز الـ 4.5 مليارات دولار (16.6 مليار درهم) بحلول 2021.

وعقد المعرض، أمس، جلسة نقاشية تناولت التزام الإمارات بالابتكار، وخلال الجلسة الختامية التي حملت عنوان «الابتكار والأدوية»، قالت الدكتورة منال شيخ مؤسسة شركة زافر للصناعات الدوائية: «أسهمت السياسات والجهود الحكومية في المنطقة في خفض الإنفاق على الأدوية، بالتزامن مع تطوير صناعة الأدوية المكافئة ذات الجودة العالية والتكلفة الأقل».