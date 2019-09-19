نهيان بن مبارك: نجاح الإمارات يكمن في تمكين الشباب

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أهمية دور الشباب في مسيرة تنمية المجتمع، وتطبيق مبادئ التسامح والأخوة الإنسانية في كل ربوعه، منوهاً بأن نجاح دولة الإمارات يكمن في تمكين الشباب وتهيئتهم لتمثيل دولة الإمارات بكل نزاهة وإخلاص، مشيراً معاليه إلى تطلعه إلى نجاحات شباب الوطن في بناء الشراكات العربية والعالمية، لما فيه مصلحة الجميع.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «للنجاح قصة»، نظمها مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستضاف من خلالها معاليه، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وأحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

أهداف

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال الجلسة، التي شارك فيها أكثر من 50 من شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه قد تعلم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، أهمية تحديد أهداف واضحة في الحياة على أن تكون مرتبطة بأهداف دولة الإمارات ذاتها، والسعي إلى تحقيق هذه الأهداف، بكل ثقة وإخلاص، كما تعلم منه الولاء الصادق، والانتماء القوي، للوطن وبذل أقصى الجهد، من أجل أن تكون الدولة دائماً، نموذجاً في تحقيق السلام والرخاء، في العالم كله.

واستعرض معاليه أبرز خصائص المغفور له الشيخ زايد، حيث كان مثالاً في الكرم ورعاية المحتاج ونصرة الضعيف، وكان حريصاً على الاستثمار في بناء الإنسان وتمكين المرأة في المجتمع، ونجح في تأسيس علاقات متميزة بين دولة الإمارات ودول العالم، كما جعل المغفور له دولة الإمارات واحة للتسامح والتآلف والسلام والاستقرار.

سلسلة

وجاء تنظيم هذه الحلقة الحوارية، التي عقدت بديوان عام الوزارة بأبوظبي ضمن سلسلة خاصة بعنوان «رجال رافقوا مؤسس الدولة»، والتي تتضمن لقاءات مع شخصيات رافقت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه منذ قيام الاتحاد، وكان لها دور قيم في تأسيس الدولة، فضلاً عما تهدف إليه من نقل الخبرات وتبادل المعرفة، وتوثيق تاريخ تأسيس السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.