حاكم الفجيرة يأمر بتلبية احتياجات المواطنين في منطقة وادي سهم

المصدر: الفجيرة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه، محمد عبدالله خميس اليليلي وأخواه خميس وحميد في منزلهم بمنطقة «وادي سهم» في الفجيرة.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته أهالي المنطقة، وتفقد أحوالهم واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، وأمر بتلبية كل احتياجات المواطنين الخدمية بما يؤمن لهم سبل العيش الكريم.

حضر مأدبة الغداء إلى جانب سموه، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد بالفجيرة، وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.